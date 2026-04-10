Назван самый православный округ в России

Опрос ВЦИОМ: Сибирский округ является самым православным в России
Сибирский округ является самым православным в России, а Северо-Кавказский — наименее. Это следует из опроса ВЦИОМ, приуроченного к празднованию православной Пасхи.

По данным исследования, православная вера по-прежнему доминирует в российском обществе, несмотря на снижение на 10% за последние десять лет. Доля других конфессий не увеличивается, а неверующих растет лишь незначительно. Это свидетельствует об индивидуализации религиозных взглядов и усилении сомнений в вере.

«Портрет православного в современной России — это прежде всего женщина старшего возраста, для которой религиозная идентичность является устойчивой и почти не подвергается сомнению», — следует из опроса.

В исследовании говорится, что Пасха для россиян — один из самых значимых праздников, уступающий лишь Новому году, Дню Победы и 8 Марта. Поэтому большинство граждан (семь из десяти) планируют отметить этот день. Вероятнее всего, за праздничным столом соберутся православные, женщины, пожилые люди, жители небольших городов и те, кто может позволить себе значительные траты.

Отмечается, что для большинства россиян церковные практики, такие как освящение куличей и участие в богослужениях, остаются вторичными. Так, для большинства опрошенных Пасха представляется как повод для встреч с родственниками.

До этого россиянам рассказали, можно ли употреблять алкоголь на Пасху. Представитель РПЦ отметил, что спиртные напитки следует употреблять в умеренном количестве.

Ранее россиян предупредили о пасхальных открытках, рассылаемых мошенниками.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

