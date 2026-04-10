Ветеран «Спартака» сравнил Акинфеева и Сафонова

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в новом выпуске «Коммент.Шоу» сравнил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

«У Акинфеева классная карьера, суперкарьера. Он, как говорится, и в ЦСКА след оставил, и в российском футболе. В этом плане о такой карьере только мечтать. Даже Сафонов, по тем показателям, которые у Акинфеева есть за один клуб, никогда в жизни его не переплюнет. Их даже в этом смысле сравнивать не надо», — заявил Бубнов.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 17 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и семь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

