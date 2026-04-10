Зеленский предрек трудные времена Украине

Зеленский заявил, что Украине будет очень сложно до сентября

Период весны и лета будет очень сложным для Украины в политическом, дипломатическом и военном плане. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит УНИАН.

По его словам, с началом лета Соединенные Штаты уйдут во внутренние процессы, связанные с промежуточными выборами. Украине будет очень сложно до сентября, США «не будут давать больше времени на этот диалог». По оценке Зеленского, в Вашингтоне есть своеобразный «внутриполитический дедлайн».

«То есть этот период весны – лета будет довольно непростым в политическом и дипломатическом плане. Может быть давление на Украину. И на поле боя оно также будет. Но мы понимаем, каковы национальные интересы Украины и что может гарантировать безопасность», — сказал Зеленский.

При этом он указал на важность давления на Россию. Например, партнеры Украины в этом году могут провести «абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и, в определенном смысле, победный саммит НАТО». Вероятно, он имел в виду решение о принятии Киева.

До этого Зеленский анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с российской и американской делегациями по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, стороны условились в ближайшее время организовать встречу в трехстороннем формате или две последовательные встречи американской делегацией с российскими переговорщиками в Москве и с украинскими — в Киеве.

