Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский предрек трудные времена Украине

Зеленский заявил, что Украине будет очень сложно до сентября
Thomas Peter/Pool/Reuters

Период весны и лета будет очень сложным для Украины в политическом, дипломатическом и военном плане. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит УНИАН.

По его словам, с началом лета Соединенные Штаты уйдут во внутренние процессы, связанные с промежуточными выборами. Украине будет очень сложно до сентября, США «не будут давать больше времени на этот диалог». По оценке Зеленского, в Вашингтоне есть своеобразный «внутриполитический дедлайн».

«То есть этот период весны – лета будет довольно непростым в политическом и дипломатическом плане. Может быть давление на Украину. И на поле боя оно также будет. Но мы понимаем, каковы национальные интересы Украины и что может гарантировать безопасность», — сказал Зеленский.

При этом он указал на важность давления на Россию. Например, партнеры Украины в этом году могут провести «абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и, в определенном смысле, победный саммит НАТО». Вероятно, он имел в виду решение о принятии Киева.

До этого Зеленский анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с российской и американской делегациями по урегулированию конфликта. По словам Зеленского, стороны условились в ближайшее время организовать встречу в трехстороннем формате или две последовательные встречи американской делегацией с российскими переговорщиками в Москве и с украинскими — в Киеве.

Ранее в офисе Зеленского высказались о переговорах с Россией.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!