«ЮниКредит Банк» могут ликвидировать

Итальянская группа Unicredit изменила подход к выходу с российского рынка. Если раньше компания планировала продать «ЮниКредит Банк», то теперь, по данным «Коммерсанта», всерьез рассматривает в качестве варианта полную ликвидацию бизнеса в России со сдачей банковской лицензии.

Как пишет издание, сейчас банк активно распродает активы и сокращает персонал. За 2025 год кредитный портфель снизился вдвое, а число сотрудников уменьшилось почти на 40%.

«Ъ» отмечает, что ранее обсуждавшиеся сделки по продаже банка с российскими и ближневосточными инвесторами не увенчались успехом из-за экономической невыгодности. Уточняется, что при прямой продаже акционеры из «недружественных» стран могут рассчитывать лишь на 5%: сначала применяется обязательный дисконт в 60%, а затем ещё 35% уходит в российский бюджет.

Юристы пояснили «Ъ», что банки из недружественных стран имеют право ликвидировать свои юрлица в России, однако вывести деньги из России напрямую не получится — они будут заморожены на счетах типа С.

В самом банке этот вопрос «Ъ» никак не прокомментировали.

В прошлом году глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не получал заявок от иностранных банков на возвращение в Россию. Она напомнила, что российские власти говорили, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну у западных компаний не будет и они обязаны будут возвращаться на конкурентной основе.

Ранее стало известно о переговорах с иностранными банками по открытию филиалов в РФ.