Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Раскрыто требование Ирана для начала переговоров с США в Пакистане

ТАСС: переговоры в Пакистане не начнутся, пока Ливан подвергается атакам
Переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке, которые должны пройти в Пакистане, не начнутся до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки на Ливан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Иране.

Он рассказал, что делегация Исламской Республики еще не прибыла в столицу Пакистана.

«И переговоры невозможны в случае продолжения атак Израиля на Ливан», — подчеркнул источник.

7 апреля в США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. Вашингтон получил от Тегерана план урегулирования конфликта из 10 пунктов и выразил готовность продолжить работу на его основе. Исламская Республика, в свою очередь, согласилась разблокировать Ормузский пролив.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники, прямые переговоры американской и иранской делегаций могут состояться 11 апреля в Пакистане. При этом 8 апреля в парламенте Исламской Республики заявили, что Соединенные Штаты уже нарушили три ключевых пункта предложения по перемирию. Речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана и отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

Ранее журналисты узнали составы делегаций США и Ирана на переговорах в Пакистане.

 
Теперь вы знаете
Пасхальное перемирие с Украиной, атака на Волгоградскую область и подорожание товаров. Что нового к утру 10 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!