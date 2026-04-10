Раскрыто требование Ирана для начала переговоров с США в Пакистане

Переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке, которые должны пройти в Пакистане, не начнутся до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки на Ливан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Иране.

Он рассказал, что делегация Исламской Республики еще не прибыла в столицу Пакистана.

«И переговоры невозможны в случае продолжения атак Израиля на Ливан», — подчеркнул источник.

7 апреля в США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. Вашингтон получил от Тегерана план урегулирования конфликта из 10 пунктов и выразил готовность продолжить работу на его основе. Исламская Республика, в свою очередь, согласилась разблокировать Ормузский пролив.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники, прямые переговоры американской и иранской делегаций могут состояться 11 апреля в Пакистане. При этом 8 апреля в парламенте Исламской Республики заявили, что Соединенные Штаты уже нарушили три ключевых пункта предложения по перемирию. Речь идет об атаках на Ливан, нарушении дроном воздушного пространства Ирана и отказе Исламской Республике в праве обогащать уран.

Ранее журналисты узнали составы делегаций США и Ирана на переговорах в Пакистане.