Автомобиль с человеком вспыхнул на парковке в Москве и попал на видео

В Москве в Чертаново загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«ЧП произошло на улице Красный Маяк, 13а. Парковка расположена у здания мировых судей и детского садика. «Владелец авто в крайне подавленном состоянии», сообщили очевидцы. Есть предположение, что в машине замкнуло проводку», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место пожара прибыли спасатели, которые ликвидирует возгорание, при этом пламя охватило транспорт полностью. По данным канала, на место прибыл автомобиль экстренных медицинских служб: медики оказали всю необходимую помощь пострадавшему водителю, который получил ожоги.

