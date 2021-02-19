Стало известно, сотрудники посольств каких стран привились российской вакциной «Спутник V»

Некоторые сотрудники посольств Испании, Монголии, Белоруссии и Афганистана вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что среди послов привились представители Монголии и Афганистана.

Посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад также рассказал о своем самочувствии после прививки.

«Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо», — сказал Саид Тайеб Джавад.

В посольстве Кубы рассказали, что сотрудники дипмиссии и посол уже готовятся к вакцинации.

Ранее МИД России разослал всем иностранным посольствам на территории Москвы приглашения на бесплатную вакцинацию. Однако отреагировали посольства на приглашение вакцинироваться по-разному. В основном приглашения от МИД приняли сотрудники посольств тех стран, в которых разрешено использование вакцины «Спутник V» — государства СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. В посольствах стран запада реакция была противоречивой. Например, в посольстве США в Москве заявили, что посол Джон Салливан прививаться не будет, так как он не хочет принимать дозу вакцины, предназначенную для гражданина России. Некоторые американские дипломаты наоборот изъявили желание вакцинироваться российским препаратом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».