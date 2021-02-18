В ВОЗ подтвердили повышенную заразность южноафриканского штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что южноафриканский штамм коронавируса заранее обычного. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что это не влияет на тяжесть болезнь.

«Этот штамм является более заразным, так же как и британский», — сказала она.

Керкхове подчеркнула, что по-прежнему необходимо соблюдать санитарные правила, чтобы замедлить распространение вируса.

Ранее в ВОЗ начали выяснять причастность кроликов к распространению коронавируса.