США финансово поддержат программу ВОЗ COVAX
Карина Казанцева
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США окажут «существенную финансовую поддержку» программе ВОЗ COVAX, направленной на обеспечение населения Земли вакцинами от коронавируса. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.
«Мы работаем с ВОЗ в вопросе глобального доступа к вакцинам. Мы намерены оказать существенную финансовую поддержку программе COVAX», — сказал Блинкен.
Ранее стало известно, что США внесут $200 млн в бюджет ВОЗ.
21 января президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода страны из ВОЗ начал в июле прошлого года Дональд Трамп. В конгресс было выслано официальное уведомление. Выход из организации должен был завершиться в июле 2021 года.
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