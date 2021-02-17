США финансово поддержат программу ВОЗ COVAX

США окажут «существенную финансовую поддержку» программе ВОЗ COVAX, направленной на обеспечение населения Земли вакцинами от коронавируса. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Мы работаем с ВОЗ в вопросе глобального доступа к вакцинам. Мы намерены оказать существенную финансовую поддержку программе COVAX», — сказал Блинкен.

Ранее стало известно, что США внесут $200 млн в бюджет ВОЗ.

21 января президент США Джо Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Процесс выхода страны из ВОЗ начал в июле прошлого года Дональд Трамп. В конгресс было выслано официальное уведомление. Выход из организации должен был завершиться в июле 2021 года.