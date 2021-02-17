Матвиенко рассказала, когда в РФ могут отменить масочный режим

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к концу мая в РФ могут быть сняты ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы всех призываем не торопиться отменять масочный режим, в Совете Федерации сохраняется специальный пропускной режим», — добавила она в ходе заседания оргкомитета конгресса.

10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров отменил в регионе обязательное ношение масок в общественных местах, днем ранее аналогичное решение принял глава Удмуртии Александр Бречалов. При этом соблюдение масочного режима в этих регионах остается рекомендацией.