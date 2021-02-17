В ЮАР прибыла первая партия вакцины Johnson & Johnson от COVID-19
Максимс Краюшкинс
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Первая партия вакцины от COVID-19 компании Johnson & Johnson прибыла в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом сообщает ТАСС.
В ЮАР начинается массовая вакцинация от коронавируса, первыми прививку получат медицинские работники. Для этих целей выделено 17 центров вакцинации.
Точный размер прибывшей партии не сообщается.
Группа Johnson & Johnson ранее получила разрешение на экстренное использование вакцины от COVID-19 для медицинского персонала. В зависимости от того, насколько вакцина покажет свою эффективность, будет принято решение о ее использовании и для других групп населения.
Как сообщалось, власти ЮАР хотят вернуть в Институт сыворотки Индии 1 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
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