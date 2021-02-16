На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой из-за пассажира на путях

На Замоскворецкой линии между станциями «Красногвардейской» до «Автозаводской» нет движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщил московский метрополитен.

«На Замоскворецкой линии нет движения поездов от «Красногвардейской» до «Автозаводской» из-за человека на пути», — говорится в сообщении от 20.16 мск.

Также, как уточнили в метрополитене, поезда в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами.

По данным на 20.21 мск, движение поездов на Замоскворецкой линии уже восстановлено.

«Потребуется некоторое время на вхождение в график», — говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Ранее в московском метро переименовали станцию в честь Дня всех влюбленных.