Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к вакцине «Спутник V»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал печальными попытки США приписать Кремлю геополитический замысел в связи с распространением российской вакцины «Спутник V», передает ТАСС.

По словам министра, Россия никогда ни с кем не дружит против кого бы то ни было. Он отметил, что если у России и ее зарубежных партнеров есть взаимная тяга, то страна имеет полное право развивать эти отношения.

«Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально», — сказал Лавров, комментируя недавнее заявление Белого дома, что «Спутник V» — это геополитический замысел Кремля.

Ранее австрийская газета рассказала о «шоке» Европы из-за вакцины «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».