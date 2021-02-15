Летевший из Москвы в Минеральные Воды самолет вернулся в аэропорт вылета
Анна Светлова
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Летевший из Москвы в Минеральные Воды самолет вернулся в аэропорт вылета после срабатывания индикации системы автоматического регулирования давления. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Инцидент произошел в понедельник, 15 февраля.
Отмечается, что посадка воздушного судна была осуществлена в штатном режиме в 13.06 по мск. Никто не пострадал.
Пассажиры будут направлены в Минеральные Воды на другом лайнере.
Ранее сообщалось, что самолет не смог вылететь из московского Шереметьево из-за блокировки тормозов.
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