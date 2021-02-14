В Подмосковье поезд насмерть сбил человека

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В Богородском городском округе Подмосковья мужчину сбил поезд, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в районе железнодорожной платформы Купавна Горьковского направления.

«Поездом сообщением «Нижний Новгород — Санкт-Петербург» смертельно травмирован неизвестный мужчина», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что на месте работают сотрудники транспортной полиции.

Ранее электричка сбила мужчину на ж/д станции в Москве.