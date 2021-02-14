В московском метро переименовали станцию в честь Дня всех влюбленных
Катерина Медведева
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В столичном метро переименовали станцию «Люблино» в честь Дня всех влюбленных. Об этом пишет столичный дептранс в Telegram-канале.
«Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро», — говорится в публикации.
Так, станция «Люблино» стала «Влюблено». Работники метрополитена прикрепили красную букву «В» к названию станции.
В департаменте уточнили, что 15 февраля на станции покажут онлайн-концерт Feduk и Cream Soda.
Ранее сообщалось, что россияне выбрали лучший фильм о любви.
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