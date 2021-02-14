В Москве выпал рекордный объем снега за сутки

За прошедшие сутки в столице выпало около 18 мм осадков, что составляет половину месячной нормы и является рекордом для 13 февраля. Об этом сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его данным на 21.00 субботы, 13 февраля, в городе выпало 18 мм снега, что выше прежнего суточного рекорда по количеству выпавших осадков, принадлежащего 13 февраля 2019 года.

Притом суммарно за несколько суток в Москве выпало 31,3 мм снега, а это около 87% от нормы февраля, добавил синоптик.

Он подчеркнул, что затянувшийся в Москве снегопад входит в топ-3 самых сильных февральских снегопадов за последние полвека.

В Москве в воскресенье ожидается до -14°С и метель.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.