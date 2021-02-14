Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось вдвое

В Японии число пострадавших в результате землетрясения превысило 100 человек. Об этом сообщает Kyodo.

Теперь пострадавшими числятся 103 гражданина.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в префектуре Фукусима — 52 человека. При этом пострадавшие зафиксированы в префектуре Сайтама, Ибараки, Тиба, Тотиги, а также Мияги.

Землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Японии 13 февраля, его эпицентр находился на северо-востоке страны, в районе префектуры Фукусима. По мнению сейсмологов, оно стало афтершоком землетрясения магнитудой 9,0, которое произошло в 2011 году. Ранее власти сообщали о 50 пострадавших.