В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

В Москве за сутки выпали 12 миллиметров осадков — это примерно треть от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА «Новости».

«В Москве выпало уже более 12 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы», — сказал Тишковец.

По его словам, высота сугробов достигла 45-50 сантиметров.

Ранее в городе из-за снегопада задержали 30 авиарейсов.

В пятницу в Москве практически весь день идет снег, образовалась гололедица и в некоторых районах города была замечена вьюга. Температура воздуха в столице составляет -14°C.