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Пробки — 10 баллов: Москву накрыл рекордный снегопад

На Москву обрушился рекордный снегопад — по данным метеорологов, снег будет засыпать столицу вплоть до 14 февраля. Ожидается, что за это время в городе выпадет до 80% месячной нормы осадков, а сугробы достигнут высоты в полметра. Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал происходящее «снежным коллапсом», который последний раз можно было наблюдать в городе в начале феврале 2018 года, когда выпало до 45 мм осадков. Сейчас же, по предположениям синоптика, выпадет около 30 мм осадков.

В МГУ тем временем предупредили, что снегопад может привести к транспортному коллапсу, ведь до его начала сугробы в Москве уже находились на отметке в 45 см. По словам доцента геофака Павла Константинова, для того, чтобы «парализовать город», достаточно еще 30 см. Кроме того, видимость может сократиться до 500 метров, а иногда ничего не будет видно и на расстоянии вытянутой руки, поэтому за рулем необходимо соблюдать особую осторожность.

К вечеру пятницы пробки в городе уже достигли 10 баллов. Как снегопад заметает Москву, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
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Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
Во время снегопада в Москве, 12 февраля 2021 года
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