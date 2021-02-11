Собянин надеется на улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в столице будет снижаться заболеваемость коронавирусом, передает ТАСС.

«Судя по тому, что происходит, по той динамике, по количеству переболевших уже и возможности вакцинироваться, что тоже очень важно, я надеюсь, что тренд на улучшение ситуации будет продолжаться», — сказал Собянин.

В то же время он подчеркнул, что если всплеск и произойдет, то столичное здравоохранение с ним справится.

В Москве коронавирусом заразились 950 тысяч, выздоровели 861 тысяча, скончались 14 тысяч человек.

Ранее инфекционист назвал сроки отмены масочного режима в России.