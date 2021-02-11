Германия продлила локдаун до 7 марта

Власти Германии приняли решение продлить локдаун из-за новой коронавирусной инфекции до 7 марта текущего года, сообщает Reuters со ссылкой на заявление канцлера страны Ангелы Меркель.

«Сейчас много неопределенности вокруг мутаций [коронавируса], и ясно, что преимущество на их стороне <...> Вот почему мы должны снижать количество случаев [заражения]», — заявила Меркель.

По новым правилам, с 1 марта разрешается работа парикмахерских при условии соблюдения правил безопасности. Кроме того, власти федеральных земель могут самостоятельно принимать решение об открытии школ.

При этом дальнейшие шаги по ослаблению ограничений могут быть приняты только в случае, если в течение недели число новых случаев COVID-19 будет стабильно ниже 35 на 100 тысяч населения.

4 февраля Ангела Мекрель заявила о снижении уровня заболеваемости в Германии.