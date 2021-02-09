Названы регионы РФ с самой загрязненной питьевой водой

Счетная палата России перечислила регионы страны с самой загрязненной питьевой водой. Об этом сказано в опубликованных на сайте ведомства материалах по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012-2020 годы.

По данным Счетной палаты, наибольшее среди субъектов РФ количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения на протяжении последних десяти лет приходится на Свердловскую область. В ведомстве сообщили, что экологическая реабилитация водных объектов (ЭРВО) в данном регионе и других таких объектов, где в последние годы было зафиксировано наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась.

Также аудиторы Счетной палаты включили в список таких регионов Архангельскую, Владимирскую, Ленинградскую и Новгородскую области.

Кроме того, в материалах говорится, что в разные годы Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области тоже находились в числе десяти регионов с наибольшим количеством проб воды, которые не соответствуют гигиеническим нормативам.

Ранее Счетная палата РФ оценила, как проводят экологическую реабилитацию реки Волга.