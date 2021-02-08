В Берлине арестовали мужчину после подрыва бомбы во дворе жилого дома

В Берлина арестовали 29-летнего мужчину после подрыва бомбы во дворе жилого дома, сообщается на странице Генпрокуратуры города в Twitter.

Детонация взрывного устройства произошло 4 февраля во дворе жилого дома в Шенеберге в германской столице. В ходе обыска во дворе было обнаружено второе взрывное устройство.

В результате был выдан ордер на арест 29-летнего мужчины за нарушения закона о взрывчатых веществах.

В его квартире было обнаружено девять самодельных бомб.