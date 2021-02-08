Эпидемиолог назвала условие для отмены масочного режима

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала условие, при котором можно отменить масочный режим, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, самое главное — не расслабляться сейчас и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса.

«В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», — уточнила специалист.

Также она отметила, что для остановки эпидемии коллективный иммунитет должен составлять не менее 60-70%. Пшеничная добавила, что эпидемическая кривая COVID-19 продолжает внушать оптимизм, демонстрируя устойчивое снижение заболеваемости, что может косвенно отражать увеличение иммунной прослойки населения.

По последним данным, в России коронавирус подтвержден у 3 983 197 человек, из них выздоровел 3 472 091. За последние сутки инфекцию выявили у 15 916 человек.