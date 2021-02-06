ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Дагестане

В Дагестане пресекли деятельность законспирированной террористической ячейки, состоящей из двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Дагестану.

Сотрудники регионального управления ФСБ совместно с республиканским МВД пресекли деятельность террористической ячейки на территории Дербентского района 5 февраля.

«Указанные лица задержаны при изъятии тайника, в котором находилось СВУ, огнестрельное оружие и боеприпасы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФСБ пресекла подготовку теракта в Махачкале.