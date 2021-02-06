Трампу пригрозили наказанием после ухода из Гильдии киноактеров США

Актриса Габриэль Картерис сообщила, что экс-президент США Дональд Трамп ушел из Гильдии киноактеров США, чтобы увернуться от наказания от профсоюза артистов. Об этом сообщает издание TMZ.

По словам артистки, которая является главой этой организации, Трамп все еще может получить дисциплинарное наказание.

Артистка указала на письмо, которое бывший глава государства адресовал ей. Как сообщает издание, в нем содержались мелкие оскорбления, претензия, что с Трампом обошлись несправедливо.

Картерис отметила, что Трамп покинул гильдию всего за день до того, как он мог быть подвергнут дисциплинарному взысканию и, возможно, быть исключен из профсоюза. По ее словам, экс-глава Белого дома просто не хотел пройти через это.

Трамп решил уйти из Гильдии киноактеров США после того, как члены организации пригрозили исключить его после бунта у Капитолия в Вашингтоне.

«Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии. Вы ничего не сделали для меня», — написал он членам гильдии.

Кроме того, он отметил, что гордится своими работами в кино, среди которых роли в фильмах «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и «Уолл Стрит: Деньги не спят».