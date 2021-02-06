Глава МИД Венесуэлы обсудил с послом РФ тему вакцины от COVID-19

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса провел встречу с послом России в республике Сергеем Мелик-Багдасаровым. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венесуэльский МИД.

Отмечается, что дипломаты обсудили последние новости, который связаны с российском вакциной от коронавируса «Спутник V».

Кроме того, они обсудили многостороннюю повестку (совместной) работы и мировую геополитику.

В январе стало известно, что Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V».