Бразилия готова купить 10 млн доз «Спутника V»

Бразилия готова купить 10 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление минздрава.

«Замминистра здравоохранения Элсиу Франку заявил сегодня, что представители бразильской фармацевтической лаборатории Uniao Quimica выразили заинтересованность приобрести 10 млн доз (вакцины), импортированных из России», — говорится в сообщении.

Покупка может быть совершена, когда регулятор Anvisa одобрит вакцину для использования в экстренной ситуации и при условии, что цена будет приемлемой.

В Бразилии коронавирусом заразились 9 406 817, выздоровели 8 291 763, скончались 229 097 человек.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Ранее в Еврокомиссии допустили закупку вакцины «Спутник V».