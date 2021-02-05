Следователи возбудили дело после отравления 30 школьников в Дагестане

В Дагестане 30 учеников одной школы обратились за помощью к медикам из-за пищевого отравления. Об этом сообщается на сайте СК.

По данному факту, профильные органы проводят проверку, следователями возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Пострадавшими числятся дети в возрасте от 7 до 14 лет, которые обучаются в Аранинской средней общеобразовательной школе.

СК уточнил, что следователями совместно с представителями Роспотребнадзора были изъяты образцы пищи и воды из школьной столовой.

Ранее Генпрокуратура России заявила, что будет проводить проверку качества питания в школах после после массовых случаев отравлений.