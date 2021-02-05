Рособрнадзор не ожидает роста средних баллов по ЕГЭ в 2021 году

Рособрнадзор не ожидает роста средних баллов по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Музаева, средние баллы в 2021 году, скорее всего, будут сопоставимы с результатами экзаменов в минувшем году.

«По отдельным регионам, возможно, результаты будут ниже. Но мы делаем все, чтобы это не произошло», – добавил глава Рособрнадзора.

Ранее в ведомстве рассказали о процедуре проведения ЕГЭ в текущем году.