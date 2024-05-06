Стало известно, почему Мария Ильюхина не сыграла в продолжении «Ворониных»

Актриса Мария Ильюхина не прошла пробы в спин-офф «Костя — Вера», который стал продолжением ситкома «Воронины», где артистка играла роль Маши. Об этом «СтарХиту» рассказал источник.

«Марию Ильюхину, конечно же, приглашали на пробы, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте «Костя — Вера». После проб, в которых Маша Ильюхина принимала участие в середине марта, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса», — пояснил инсайдер.

Он также напомнил, что новый сериал является спин-оффом, а не прямым продолжением шоу. В связи с этим осведомитель подчеркнул, что «слитый» сценарий для Ильюхиной на самом деле был специально подготовлен для кастинга. В пресс-службе телеканала СТС добавили, что новый сериал будет посвящен другим персонажам, поэтому на роль повзрослевшей Маши решили взять Карину Орлову.

Накануне Мария Ильюхина пожаловалась, что создатели сериала «Воронины» не пригласили ее на съемки нового сезона. Она подчеркнула, что сохранила прекрасные отношения со съемочной группой, и отметила, что считает отсутствие предложения съемок предательством.

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