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Бельгия инициировала обсуждение санкций против Израиля

Бельгия инициировала обсуждение в ЕС торговых санкций против Израиля

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил в интервью Le Soir, что его страна инициировала обсуждение возможных торговых санкций Евросоюза в отношении Израиля из-за действий в секторе Газа.

«Мы уже несколько недель обсуждаем с другими европейскими странами то, как можно решить эту проблему, не заявляя об этом громко», — заявил он.

Он отметил, Евросоюз заключил соглашение об ассоциации с Израилем, в котором содержатся условия, связанные с правами человека. По словам де Кроо, Бельгия попросила главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «изучить этот момент».

Также он напомнил, что Бельгия уже несколько недель назад решила ввести санкции против Израиля.

«Но если Бельгия сама введет эти санкции, то просто изменятся торговые пути», — подчеркнул де Кроо.

До этого министр торговли Турции Омер Болат заявил, что Турция отменит решение о торговых санкциях против Израиля, когда Иерусалим прекратит операцию в секторе Газа.

Ранее МИД Израиля обвинил Эрдогана в нарушении соглашений из-за прекращения торговли.

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