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Липецкие власти запретили мигрантам работать в такси

Правительство Липецкой области запретило мигрантам работать в такси и логистике

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Shutterstock

Власти Липецкой области решили запретить мигрантам работать в такси и сфере логистики. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В публикации отмечается, что властями было принято решение о запрете привлечения иностранных сотрудников по патенту по нескольким направлениям, в том числе в такси и логистике. В правительстве добавили, что в текущий момент документ проходит все необходимые процедуры до вступления его в силу.

Власти подчеркнули, что данное решение сделает рынок труда в этих сферах безопасным и увеличит количество вакансий для граждан Российской Федерации. В будущем может быть принято решение об ограничении работы для мигрантов и в других отраслях, говорится в публикации.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе был введен запрет для мигрантов работать в такси.

В апреле стало известно, что в Саратовской области трудовым мигрантам с 1 мая по 31 декабря текущего года запретят работать в сферах перевозки в общественном транспорте, такси и общественного питания. Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Ранее сообщалось, что после «Крокуса» мигрантам по всей России запретят работать в такси.

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