Военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении трех известных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным Татаринова, ВС РФ уничтожили в районе Работино Александра Луковца с позывным «Броня», Оксану Демчук с позывным «Гуцулка» и Андрея Сидора с позывным «Малыш». Все трое являлись уроженцами города Стрый Львовской области.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

Также российские военные уничтожили 23 беспилотника противника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска на рубежах в ЛНР отбили более 120 атак ВСУ за апрель.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.