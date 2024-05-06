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В зоне СВО уничтожена «именитая троица» ВСУ

Военкор Татаринов: ВС России уничтожили именитую троицу ВСУ из Стрыя

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Военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении трех известных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным Татаринова, ВС РФ уничтожили в районе Работино Александра Луковца с позывным «Броня», Оксану Демчук с позывным «Гуцулка» и Андрея Сидора с позывным «Малыш». Все трое являлись уроженцами города Стрый Львовской области.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

Также российские военные уничтожили 23 беспилотника противника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска на рубежах в ЛНР отбили более 120 атак ВСУ за апрель.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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