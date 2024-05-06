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Миллиардер Ломтадзе приобрел футбольный клуб в Англии

Миллиардер из Казахстана Ломтадзе купил английский клуб «Уиком»

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Михаил Ломтадзе/YouTube

Казахстанский предприниматель и инвестор Михаил Ломтадзе стал мажоритарным владельцем английского клуба «Уиком Уондерерс». Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Как утверждает источник, компания Ломтадзе Blue Ocean Partners Ltd купила 90% акций «Уондерерс», которые финишировали на 10-м месте в минувшем сезоне в третьем английском дивизионе. В сезоне-2021/22 «Уиком» выступал в Чемпионшипе. В сезоне-2000/2001 команда стала полуфиналистом Кубка Англии. Состояние бизнесмена оценивается Forbes в $5,7 млрд.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. В июне сборная России сыграет товарищеский матч против Белоруссии в Минске.

Ранее экс-игрок «Ливерпуля» заявил, что Месси и Роналду терпеть не могут друг друга.

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