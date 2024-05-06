В Шебекино из-за атаки беспилотника пострадала женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинский дрон упал в частный жилой сектор в городе Шебекино, в результате инцидента пострадала женщина.

«В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница — у женщины осколочные ранения нижней конечности», — написал он.

По словам главы региона, пострадавшую доставили в областную клиническую больницу, где ей будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

4 мая в Белгороде произошел взрыв, тогда сообщалось о пяти пострадавших, у них были выявлены черепно-мозговые травмы и осколочные ранения разных частей тела. Позже число жителей Белгорода, которые получили ранения в результате произошедшего в городе взрыва, увеличилось до семи человек.

На следующий день Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Старый Хутор в Белгородской области. В то же время в городе Шебекино упал и сдетонировал украинский дрон. Как рассказал Гладков, в результате атак были повреждены несколько частных домовладений, однако удалось обойтись без пострадавших.

Ранее ВСУ атаковали позиции ВС РФ заминированной мягкой игрушкой на воздушном шаре.