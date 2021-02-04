Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве постоянно улучшается

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в мегаполисе демонстрирует постоянное улучшение.

«Эпидемиологическая ситуация, она сегодня демонстрирует постоянное улучшение. Не то что там одну неделю, один день – на основании этого нельзя строить прогноз и решения», — сказал градоначальник в эфире «России 24».

Он добавил, что нынешний уровень заболеваемости коронавирусом в Москве соответствует показателям начала сентября.

По последним данным, COVID-19 был выявлен у 937 450 жителей столицы. За прошедшие сутки было зафиксировано 2 095 новых случаев заражения.