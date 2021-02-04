Движение на «фиолетовой» ветке метро в Москве восстановлено

Движение на участке «Планерная» — «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена восстановлено. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в Telegram.

Отмечается, что все станции открыты для входа и выхода.

Ранее сообщалось, что движение поездов было приостановлено на указанном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за проверки инфраструктуры.