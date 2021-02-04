Самолет экстренно сел в аэропорту Южно-Сахалинска из-за задымления в кабине пилота

Самолет, летевший из Хабаровска в Южно-Сахалинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за задымления в кабине пилота. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу аэропорта, воздушное судно проделало почти весь путь, находясь в аварийном состоянии.

«Через 20 минут после вылета самолета из Хабаровска произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил ответственные службы. По сигналу тревоги были собраны аварийно-спасательные расчеты в аэропорту Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении.

Ранее пассажирский самолет экстренно сел в Краснодаре из-за проблем с двигателем.