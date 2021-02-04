МВД Украины: блокировка телеканалов могла вызвать попытки дестабилизировать страну

МВД Украины заявило о возможных попытках дестабилизации ситуации в стране из-за блокировки телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил», — сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

По его словам, ведомство «предостерегает возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, подчеркивая неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина».

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против депутата Верховной Рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идёт и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента, тем временем, обвиняют в диктатуре.