Кремль: силовики не должны согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители могут не согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы с Кремлем, так как их действия позволяют «избежать каких-то худших последствий».

Журналисты спросили Пескова о перекрытии силовиками отдельных улиц в Москве в дни несанкционированных акций 23, 31 января и 2 февраля. В ответ на это помощник президента отметил, что силовые ведомства просто выполняют свои функции по обеспечению общественного порядка и безопасности россиян.

«Это не должно согласовываться с Кремлем. <...> За последние дни мы неоднократно сталкивались с прямыми призывами к несогласованным акциям. Принимаются меры, чтобы эти призывы не привели к каким-то провокационным последствиям», — объяснил он.

По мнению Пескова, такие предпринимаемые правоохранительными органами меры эффективны и позволяют избежать «худших последствий».

Ранее было возбуждено дело о перекрытии улиц участниками незаконной акции в Москве.