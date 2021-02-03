Число сделавших прививку от COVID-19 в мире превысило число заболевших

Число привившихся от коронавируса нового типа в мире превысило число заболевших за весь период пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе официальных данных и сведения СМИ.

Так, вакцинацию прошли по меньшей мере 105,1 млн человек, при этом за всю пандемии коронавирусом заразились 103,9 млн человек, указано в сообщении.

Больше всего прививок сделали в США, там вакцинировались 33,7 млн жителей. При этом по доле вакцинированного населения первое место занимает Израиль, где привились 56,86% граждан.

В России вакцинацию от коронавируса прошли не менее 1 млн человек, при этом за весь период пандемии COVID-19 выявили у более чем 3,8 млн россиян.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число новых случаев коронавирусной инфекции в мире снижается третью неделю подряд.