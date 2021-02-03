Источник сообщил, что в центре Москвы пресекли все незаконные акции
Антон Демидов
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Сотрудники правоохранительных органов пресекли все незаконные санкции в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в столице все точки, где проходили несанкционированные акции, были «зачищены».
По его словам, на улицах города остались правоохранители для обеспечения порядка.
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