Источник сообщил, что в центре Москвы пресекли все незаконные акции

Сотрудники правоохранительных органов пресекли все незаконные санкции в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в столице все точки, где проходили несанкционированные акции, были «зачищены».

По его словам, на улицах города остались правоохранители для обеспечения порядка.