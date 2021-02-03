В центре Петербурга открыли четыре станции метро

В центре Санкт-Петербурга открыли четыре станции метро, которые ранее были закрыты. Об этом сообщает официальный Telegram-канал городского метрополитена.

После 23.00 мск вторника станции «Маяковская», «Невский проспект», «Площадь Восстания» и «Гостиный двор» были полностью закрыты, поезда ездили мимо без остановки.

Отмечается, что теперь они открыты для входа и выхода пассажиров.

Ранее в Москве на Манежной площади после оглашения приговора Навальному начались задержания. Станции метро «Александровский сад», «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Театральная» были закрыты на вход и выход.