Президент России Владимир Путин назвал четыре основных приоритета: комфортное жилье, достойные зарплата и пенсия, качественные медицина и образование. Об этом пишет ТАСС.

В то же время глава государства считает социально-экономические проблемы основными причинами, почему глобальный мир развивается неустойчиво. По его словам, в настоящий момент необходимо восстановить экономику и сделать ее развитие долгосрочным и устойчивым.

Ранее Путин предупредил о риске конца цивилизации.