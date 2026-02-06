Размер шрифта
Российская медсестра назвала код из СМС и лишилась 1,5 млн рублей

В Коми медсестра лишилась 1,5 млн рублей, назвав код из СМС
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В Коми 36-летняя медработница поверила аферистам и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что медсестре из Ухты написал неизвестный, назвавший себя сотрудником налоговой службы. Он сказал женщине, что в декларации ее работодателя ошибки, и предложил удаленно исправить данные, выманив у нее код из СМС. После этого на ее электронную почту пришло письмо о том, что ее личный кабинет в «Госуслугах» якобы взломали.

Позвонив по указанному в этом письме номеру, горожанка начала общаться с различными лжепредставителями финансовых и правоохранительных структур. Женщину запугали ответственностью за финансирование терроризма и убедили ее взять кредит на 1,5 млн рублей.

После этого «специалист службы безопасности Центробанка» убедил ее снять наличные и отправить деньги на «защищенные счета». Медсестра последовала инструкциям преступников и отправила все 1,5 млн рублей на их счета.

Когда аферисты попытались выманить у нее еще миллион, женщина проверила номер звонящего в интернете и увидела там негативные отзывы. После этого обманутая ухтинка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее севастополец лишился 4,5 млн рублей, поверив «сотруднику ФСБ».
 
