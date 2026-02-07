Размер шрифта
Трамп пообещал союзникам предпочтение в продаже оружия

Трамп: США будут отдавать предпочтение продажам оружия союзникам
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о новой стратегии продаж американского оружия союзникам. Это следует из документа, опубликованного Белым домом, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты будут приоритизировать продажи и передачи оружия партнерам, которые инвестируют в собственную оборону и возможности, занимают стратегически важное положение в планах и операциях США или способствуют нашей экономической безопасности», — говорится в указе президента США.

Также сообщалось, что новым указом Трамп отменил пошлины в размере 25% на индийский импорт. Он объяснил это решение отказом Нью-Дели от закупок российской у России.

До этого США пообещали предоставлять Украине оружие до наступления мира. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение. Речь идет о противовоздушной обороне и наступательных вооружениях для продолжения конфликта, уточнил постпред.

Ранее вице-президент США заговорил о сотрудничестве с Россией.
 
