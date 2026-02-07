Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

СМИ сообщили о перспективах Зеленского на президентских выборах

Reuters: Зеленский верит, что сможет выиграть выборы на Украине
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский верит, что все еще может выиграть выборы в случае их проведения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинского чиновника.

«Зеленский... уверен, что он победит», — поделился собеседник агентства.

Он также уточнил, что Зеленский якобы открыт для идеи проведения выборов в ближайшем будущем.

7 февраля агентство Reuters сообщало, что США и Украина в рамках обсуждаемого плана урегулирования конфликта рассматривают вариант вынесения любого будущего соглашения на всеукраинский референдум.

5 февраля портал InfoBRICS писал, что Зеленский столкнется с кризисом похуже российской СВО, если не организует выборы в республике. По мнению авторов, на фоне вероятного краха Вооруженных сил Украины (ВСУ) и коллапса государственных институтов, политическая ситуация в Киеве становится все более хрупкой. Это может привести к радикальным действиям оппозиции против действующей власти, отмечается в материале.

В ближайшем будущем Украину могут ждать массовые протесты, поскольку граждане страны понимают, что «Зеленский намерен оставаться у власти бесконечно, не проводя выборов и не давая голоса оппозиции».

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!