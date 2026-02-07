Президент Украины Владимир Зеленский верит, что все еще может выиграть выборы в случае их проведения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинского чиновника.

«Зеленский... уверен, что он победит», — поделился собеседник агентства.

Он также уточнил, что Зеленский якобы открыт для идеи проведения выборов в ближайшем будущем.

7 февраля агентство Reuters сообщало, что США и Украина в рамках обсуждаемого плана урегулирования конфликта рассматривают вариант вынесения любого будущего соглашения на всеукраинский референдум.

5 февраля портал InfoBRICS писал, что Зеленский столкнется с кризисом похуже российской СВО, если не организует выборы в республике. По мнению авторов, на фоне вероятного краха Вооруженных сил Украины (ВСУ) и коллапса государственных институтов, политическая ситуация в Киеве становится все более хрупкой. Это может привести к радикальным действиям оппозиции против действующей власти, отмечается в материале.

В ближайшем будущем Украину могут ждать массовые протесты, поскольку граждане страны понимают, что «Зеленский намерен оставаться у власти бесконечно, не проводя выборов и не давая голоса оппозиции».

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.