Комик Нурлан Сабуров покинул Россию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, совсем недавно он вылетел из Внуково в Алма-Ату. Юморист направляется на родину рейсом авиакомпании SCAT, летя бизнес-классом.

До этого Telegram-канал Baza писал, что Сабуров был замечено во Внуково. Журналисты спросили о его слитых в сеть шутках, но комик отказался от комментариев и пожелал хорошего полета.

Юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, скольким известным комикам запретили въезжать в РФ до Сабурова.